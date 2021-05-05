Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aykut Erdoğdu'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haddini aşan ifadeler kullanmıştı.

CHP'Lİ VEKİLDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HADDİNİ AŞAN İFADELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılatacağını söyleyen Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım." demişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Erdoğdu'nun bu ifadelerine AK Parti cephesinden tepkiler gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya el attı.

Savcılık, şikayet üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.