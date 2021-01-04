Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Fikri Sağlar'a soruşturma

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' soruşturma başlatıldı.

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında 'Türban' ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." sözlerini kullanan Fikri Sağlar, tepkilerin hedefi oldu.

Bu açıklamaların ardından ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri SAĞLAR hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır."

CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var