Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladığı karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Başkent Ankara dahil 6 şehirde milletvekili sayıları değişti.

3 ŞEHİRDE VEKİL SAYISI YÜKSELDİ

Karara göre daha önce 36 milletvekili çıkaran Ankara'nın milletvekili sayısı 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa'nın 14'ten 15'e yükseldi.

Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

İllerin milletvekili sayıları Resmi Gazete'de yayımlandı.