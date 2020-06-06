Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan ile ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan cinayetiyle ilgili sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili bir açıklama geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “31 Mayıs 2020 tarihinde ilimiz Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır.

"YAŞANAN OLAYI İSTİSMAR EDEN 36 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mayıs akşamı, 20.30 sıralarında, Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan'ın ölümüne yol açan olay, 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü' şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştı.

Daha sonra Ankara Valiliği ve Barış Çakan'ın babasının yaptığı açıklamar, olayın bambaşka olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan açıklamalarda Barış'ın, yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu başlayan arbedede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Barış Çakan cinayetinde gerçek ortaya çıktı