Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden çıplak arama iddialarına yalanlama

AA & Ensonhaber

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'G.U. isimli kişiye gözaltı sürecinde sözde çıplak arama ve işkence yapıldığına' dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 22 Mart'ta gözaltına alınan G.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İddialar üzerine yapılan incelemelerde şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: