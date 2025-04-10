Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden çıplak arama iddialarına yalanlama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'G.U. isimli kişiye gözaltı sürecinde sözde çıplak arama ve işkence yapıldığına' dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Müdürlükten yapılan açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 22 Mart'ta gözaltına alınan G.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
İddialar üzerine yapılan incelemelerde şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Söz konusu haberlerin emniyet teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
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