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Ankara'nın gündemi, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması...

Soruşturmanın emniyet ayağı yapılanması derinleşti. Mülkiye başmüfettişlerinin de devreye girdiği soruşturmada, 3 emniyet müdürü gözaltına alındı.

Devletin zirvesini de alarma geçiren soruşturmayı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin içinde FETÖVARİ oluşumlar olarak özetledi.

An itibarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Ankara Emniyeti'ndeki olayları, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, kronolojisiyle tek tek açıkladı.

İşte yaşananlar;

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a soruşturma başlatılıyor. Daha sonra operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanıyor. Tutuklanırken başında bulunan polis memuru M.Ç., gözaltına alınan emniyet müdürlerinden birisi. Daha sonra Ankara Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla iddianame düzenleniyor. Serdar Sertçelik, 2 numaralı şüpheli olarak iddianameye giriyor. Serdar, polislerle yaptığı görüşmeler sonrasında G-7 koduyla (gizli soruşturma) gizli tanık oluyor. Daha sonra gizli tanık olduğu için serbest bırakılıyor. Ayağına elektronik kelepçe takılıyor. Bu kelepçeyle Ankara'da fink atıyor. Ankara'da bir barda Ece Ronay isimli sevgilisiyle eğlendikten sonra bir işkembeciye gidiyor. İşkembecide bir olay çıkıp vuruluyor. Daha sonra kendi iddiasına göre polis yönlendirmesiyle yurt dışına kaçıyor. Şu an Dubai'de olduğu iddia ediliyor. Polis müdürleri Serdar Sertçelik'le orada da irtibatlarını sürdürüyorlar.