Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir şişe su 85 TL

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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havalimanlarında hareketlilik artarken, hava yoluyla seyahat eden vatandaşların ortak sorunu yüksek fiyatlar oldu..
Vatandaşlar, bilet fiyatlarının yanı sıra uçuş öncesi herhangi bir şey yemek-içmek istediğinde fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.
Bunun bir örneği de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşandı.
Havalimanında bulunan bir kafede satılan suyun fiyatı dikkat çekti.
Bir şişe su: 85 TL
"Havasosyalmedya" isimli hesaptan paylaşılan etikette suyun 85 TL'ye (2.68 dolar) satıldığı görüldü.
Bu durum kısa sürede diğer sosyal medya kullanıcı tarafından büyük tepki topladı..
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