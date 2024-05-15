Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir şişe su 85 TL Yurt dışına çıkmak için Esenboğa Havalimanı'na giden yolcular, su ihtiyacını gidermek için 85 TL'yi gözden çıkarmak zorunda..

ensonhaber.com

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havalimanlarında hareketlilik artarken, hava yoluyla seyahat eden vatandaşların ortak sorunu yüksek fiyatlar oldu..

Vatandaşlar, bilet fiyatlarının yanı sıra uçuş öncesi herhangi bir şey yemek-içmek istediğinde fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.

Bunun bir örneği de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşandı.

Havalimanında bulunan bir kafede satılan suyun fiyatı dikkat çekti.

Bir şişe su: 85 TL

"Havasosyalmedya" isimli hesaptan paylaşılan etikette suyun 85 TL'ye (2.68 dolar) satıldığı görüldü.

Bu durum kısa sürede diğer sosyal medya kullanıcı tarafından büyük tepki topladı..