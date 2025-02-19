Yurt genelinde etkili olan kar, başkent Ankara'da da etkisini gösterdi.
Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken kentin yüksek kesimlerimde cadde, sokak ve parklar karla kaplandı.
Kar nedeniyle bazı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
KARLI YOLLARDA SEDYEYLE TAŞINDI
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Etimesgut ilçesinin Elvan Mahallesi'nde hastaneden taburcu olan vatandaş evine karlı yollar üzerinde sedyeyle taşınarak götürüldü.
Ara sokaklarda Etimesgut Belediyesi tarafından hiçbir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisini çekti.
Erdal Beşikçioğlu'nun çekimleri 8 Şubat'ta başlayan Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonundaki sahnelerinin mesai saatleri dışında çekileceği belirtilmişti.
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