Dün hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü başladı. Hastaneye giden hastalar ve yakınları, verilen hizmetten ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşan, 1000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip, günde ortalama 750 ameliyat ve 40 bin muayene yapılabilecek Ankara Etlik Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Hastalara hizmet başladı

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

Bugün Ankaralılar, hastanenin yolunu tuttu, verilen hizmetten dolayı mutlu bir şekilde evine döndü.

“Aldığım hizmetten çok memnun oldum”

Hastaneye daha önceden randevu alarak göz muayenesi olmaya geldiğini anlatan 72 yaşındaki Abdülmuttalib Dursun, “Buradaki hizmeti beğendim, doktorlar çok güzel ilgileniyor, teçhizatlar çok güzel. Aldığım hizmetten çok memnun oldum.” dedi.

“Doktorlar ve çalışanlar çok ilgili”

Necati Karahan da hastanenin içini çok beğendiğini, sadece yeni olduğu için bazı birimleri bulmakta zorlandığını, bunun da zamanla oturacağına inandığını belirterek, “Bugün halamı hastaneye getirdim, sabah geldik kardiyoloji, göğüs hastalıkları muayenesi, kan tahlilleri, EKG çekimi hepsini rahatlıkla yaptırdık. Doktorlar ve çalışanlar çok ilgili.” diye konuştu.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı VİDEO

“Dünya standartlarında bir hastane”

AA'ya konuşan 64 yaşındaki Münevver Pınar ise hastanenin hem güzel hem de temiz olduğunu belirterek, “Devletimize çok teşekkür ediyoruz bu hizmet için.” ifadesini kullandı.

Bir dönem Almanya'nın Münih kentinde inşaat işlerinde çalıştığını anlatan 61 yaşındaki Cevdet Üçok, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün hastanede muayene oldum, gerçekten birinci sınıf. Yapanların ellerine sağlık. Cihazlar son sistem, pırıl pırıl. Dünya standartlarında bir hastane."

“Herkes görüyor, çok güzel hizmetler bunlar”

Hastaneye eşiyle birlikte göz kontrolü için geldiğini söyleyen Eyüp Öztürk, “Hastane çok güzel, elbette yeni olduğu için biraz yürüdük ama yardımcı olan personel var. Yapılan hizmet, kim yaparsa yapsın, iyidir, halka hizmettir. Bu çok güzel bir şey.” ifadesini kullandı.

Hüsniye Öztürk de “Cumhurbaşkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Herkes görüyor, çok güzel hizmetler bunlar.” dedi.