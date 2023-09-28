Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne 1 yılda 5 milyondan fazla başvuru oldu Ankara'nın en önemli sağlık noktalarından birisi olan Etlik Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana 5 milyondan fazla kişiye hizmet verdi.

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İHA

Sağlık sektöründe atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin nicelerinin yapımı sürüyor.

28 Eylül 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi 1’inci yılını kutluyor.

5 milyon hasta başvurdu

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne bugüne dek 856 bin 459’u acil olmak üzere toplam 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurdu.

Hastaların 118 bin 32’si yatarak tedavi görürken, 81 bin 809 da ameliyat yapıldı.

4 bin 50 yatak bulunuyor

Bünyesinde 7 ayrı hastane barındıran Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin bin poliklinik odası, 125 ameliyat masası ve 869’u yoğun bakım yatağı, 3 bin 181’i servis yatağı olmak üzere toplam 4 bin 50 yatağı bulunuyor.

Hastane 342 eğitim görevlisi, 714 uzman hekim, 111 yan dal uzmanı hekim, bin 605 asistan, 15 diş hekimi, 7 bin 537 sağlık çalışanıyla birlikte toplamda 14 bin 445 çalışanla hizmet veriyor.

Günlük ortalama poliklinik hastası sayısı 25 bin, günlük ortalama acil servis hastası sayısı ise 3 bin 500 olan hastanede bir günde ortalama 450 ameliyat yapılıyor.

20 bin 533 depremzedeye hizmet sunuldu

Türk sağlık sisteminin en büyük ve en önemli eserlerinden olan hastanede, deprem bölgelerinden başvuran 20 bin 533 hastaya hizmet sunuldu.

Başta depremzedeler olmak üzere hastaların uzuv kaybının önüne geçmek için 286 hastaya toplam 3 bin 455 seans hiperbarik oksijen tedavisi verildi.

Tedavi süreçleri, rehabilitasyon programları ve taburcuları yapılan 54 depremzede hastaya ise protezleri takıldı.

Robotik cerrahi teknolojisi kullanılıyor

39 hastanın helikopter ambulansla transferi yapılan hastanede, önemli özellikli hizmetlerden olan robotik cerrahi ile de 143 hasta ameliyat edildi.

Kemik İliği Nakil Merkezinde ise 33 hasta sağlığına kavuştu ve koroner anjiyo ile de 6 bin 939 hasta tedavi edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)