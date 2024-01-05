İHA

1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde Kelime-i Tevhid bayraklarının açılması, bazı kesimlerce provoke edildi.

Bayrağı taşıyan bir vatandaşa bir şahsın yumruklu saldırısı sonrası kısa sürede sosyal medyada, saldırganı yücelten paylaşımlar yapıldı.

Bu da yetmedi, Ankara Barosu, Kelime-i Tevhid yazılı bayrak açanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK" sloganlarıyla protesto edildi

Baronun bu çıkışına Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan tepki geldi.



Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK" sloganı attı.

Gruptakiler adına konuşan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi Ömer Budak, Ankara Barosu'nun, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne yönelik bir açıklama yaptığını ve Kelime-i Tevhid yazılı bayrak açanlara suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"İsrail'in zulümleri ile Siyonizm'in coğrafyamızdaki aparatı PKK lanetlendi"

Budak,

1 Ocak sabahı İstanbullular, şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne akın etmiş ve şehitlerimiz ve Gazze için yürümüştür. Müslüman halkımız, ellerinde Tevhid, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülmüş ve İsrail'in zulümleri ile Siyonizm'in coğrafyamızdaki aparatı PKK'yı lanetlemiştir.

dedi.

"İslam'ın şiarı Kelime-i Tevhid'e karşı kampanya başlatıldı"

İslam'ın şiarı olan Kelime-i Tevhid'e karşı bir saldırı kampanyası başlatıldığını ifade eden Budak,

Ankara Barosu, İstanbul’daki eyleme katılanlara ve Tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Burada bu ülkenin Müslüman gençleri olarak haykırıyoruz: Ey kendini bilmez gafiller, siz bilmez misiniz ki her bir Müslüman fert Tevhid bayrağını yüreğine nakış nakış işlemiştir. Siz bilmez misiniz ki dünyadaki iki milyar Müslüman, Kelime-i Tevhid için yaşar ve Kelime-i Tevhid için can verir. Siz bilmez misiniz ki emperyalist güçler bu toprakları işgal etme girişiminde bulunduğunda; çocuk, kadın, yaşlı ve erkek demeden herkes Kelime-i Tevhid için mücadele etmiş, onların iradesini temsil eden ilk meclis açılırken Kelime-i Tevhid nidaları semalarımızda yankılanmıştır.