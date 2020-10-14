Ankara Garı katliamının cezaları onandı

100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstinaf Mahkemesi de kararları onadı.

101'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

Mahkeme, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, söz konusu sanıkları ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırdı.

10 YIL HAPİS VE 40 BİN TL PARA CEZASI

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin Burak Oramanoğlu ve Hüseyin Tunç ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmaktan" 10'ar yıl hapis ve 40'ar bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklardan Ormanoğlu ve Akaltın'a "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmaktan" ise 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası ile 36'şar bin TL adli para cezası uygulandı.

SUÇ DUYURUSU KARARI

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, aynı maddeden yargılanan sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin, ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.