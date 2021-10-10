Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler adına anma töreni düzenlendi.

10 Ekim 2015'te DAEŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemin üzerinden 6 yıl geçti.

Hayatını kaybeden 103 kişi için her sene yapılan anma törenine bu yıl pandemi nedeni ile Ankara Valiliği'nden izin çıkmadı.

Bunun üzerine polis ekipleri sabah erken saatlerde tren garının önüne gelerek yoğun güvenlik önlemleri aldı.

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDILAR

Elinde liste bulunduran polis ekipleri, hayatını kaybedenlerin aileleri ve kurum temsilcilerinden oluşan heyet dışında kimseyi almayacağını söyledi.

Karara rağmen ısrarla alana girmek isteyen grup, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Törene gölge düşürerek arbede çıkartan 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Garı'ndaki anma törenine gölge düşürdüler VİDEO









KARANFİL BIRAKILDI

Tören, ailelerin konuşmalarının ardından gar önündeki anıta karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.













