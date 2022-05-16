Ankara için sel ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün gün içerisinde Ankara'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Bunun üzerine Ankara Valiliği, Twitter hesabından hava şartlarına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Valilik paylaşımda, Ankaralıları bugün 16.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak yağış için uyardı.

Kısa süreli sağanak yağış bekleniyor

Vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldığı Valilik mesajında, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara’da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.