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Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri
Ulaştırma Bakanlığı, artan yolcu talebini karşılamak üzere 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında ek sefer gerçekleştirecek.
- DHA
- 29.07.2020 - 12:55
Ulaştırma Bakanlığı: Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek.
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