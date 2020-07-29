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    Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri

    Ulaştırma Bakanlığı, artan yolcu talebini karşılamak üzere 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında ek sefer gerçekleştirecek.
    • DHA
    • 29.07.2020 - 12:55
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    Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri

    Ulaştırma Bakanlığı: Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek.

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