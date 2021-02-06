Ankara-İzmir YHT projesi hayata geçiyor

Projede ilk kazmalar vurulduğunda 11 bin kişiye iş kapısı aralanacak, tamamlandığında ise vatandaşın da esnafın da turizmcinin de yüzü gülecek. 14 saat olan mesafe 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Ankara ile İzmir’i yüksek hızlı tren ağı ile bağlayacak olan Ankara-İzmir hızlı tren projesi ilk olarak 2007 yılında gündeme gelmişti.

Ülkenin öncelikleri nedeniyle bir süre ötelenen projede, artık ilk adımın atılması için müjde bekleniyor.

Projenin start alması sonrasında toplamda 42 ayda tamamlanması öngörülüyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her büyük projede gündeme getirdiği “erken tamamlanması” talebi sonrasında projenin, planlanandan da 6 ay önce hizmete başlayacağı düşünülüyor.

11 KİŞİYE İŞ KAPISI ARALANACAK

Projede ilk aşamada Ankara-Afyon arası hizmete açılacak. İkinci aşamada Afyon-Manisa arası kullanıma açılırken, üçüncü ve son etapta da Manisa-İzmir arasında YHT hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye için dev projelerden biri haline gelecek olan projenin yapım aşamasında ayrı bir istihdam tamamlanması sonrasında da ayrı bir istihdam gündeme gelecek.

Yapım aşamasında ilk aşamada 11 bin kişinin bu projede görev yapması öngörülürken, tamamlanması sonrasında da Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir illeri projenin önemli ekonomik katkılarını yaşayacak.

Projede 7 istasyon ve 3 de büyük gar yapılacak. Bu istasyonlarda ve garlarda yeni istihdama kapı açacak. Bölgesel olarak gıda tedarik sektörü de bu canlanmadan payını alacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MÜJDELEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu proje ile birlikte Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşüreceği müjdesini vermişti.

Karaismailoğlu, “Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir’e bağladığımız bu önemli projemiz sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3.5 saate indireceğiz. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT projesidir. Bu proje tamamlandığında, Afyonkarahisar’ın yük ve yolcu taşımacılığında çığır açılacaktır." demişti.

TALEP PATLAMASI YAŞANABİLİR

Ankara-İzmir YHT projesinin pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğa da bir hareket getireceği belirtiliyor.

Hem istihdamı artıracak hem de inşaat lojistiği sektörünü canlandıracak olan proje ile Afyon’un termal turizmine yönelik talep patlaması yaşanması bekleniyor.

Proje ile birlikte yeni otellerin açılması gündeme gelirken ve istihdamın ilk etkisi de Afyon’da görülecek.

7 BUÇUK SAATTE İZMİR’E VARIŞ

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir’i değil aynı zamanda İstanbul’la İzmir’i de demir ağlarla bağlamış olacak.

İstanbul’dan yola çıkan bir kişi 4 saatlik yol ile önce Ankara’ya ardından da 3 buçuk saatlik güvenli yolculuk ile toplamda 7 buçuk saatte İzmir’e varmış olacak.

Proje tamamlandığında sabah saatlerinde İstanbul’dan çıkan bir kişi öğle saatlerinde güvenli ve konforlu yolculukla Afyon’da termal tatile gidebilecek ya da İzmir’e ulaşmış olacak.