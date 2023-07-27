Ankara kavruluyor! İstanbul serinledi Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altındayken bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak Ankara'da ise hava sıcaklığı artıyor.

ensonhaber.com Türkiye son 20 yılın en sıcak günlerini yaşıyor... Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı. Dün İstanbul'da sıcak havada zirve yaşanırken bugün sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Megakent'te termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ankara'da sıcaklık artacak Ankara'da ise sıcaklık yükseliyor. Kentte sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması beklenirken yarın da 29 dereceye inecek. Batı kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerine inecek Batı bölgelerde sıcaklık azalacak ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.