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    Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı

    Terör örgütü içerisinde etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıktı.
    • 22.07.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 09:06
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    Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı

    Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadeleyi sürdürüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

    Verilen talimatlar kapsamında şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Güncel yapılanma içinde yer aldıkları belirlendi

    Etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, terör örgütünün güncel yapılanması içinde yer aldığı anlaşılan şüpheliler tespit edildi.

    29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Şüphelilerin; 18’i finansman sağlayan, 8’i sağlanan finansmanı dağıtan, 1’i katalog evlilik sorumlusu, 1’i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1’i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen toplam 29 şüpheli oldukları belirlendi.

    Bu kapsamda şüpheliler hakkında 10 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı çıktı.

    Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı #1

    İşlemler devam ediyor

    İHA'nın aktarımına göre; Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı #2


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