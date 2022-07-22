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- Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı
- 22.07.2022 - 09:05
- Güncelleme : 22.07.2022 - 09:06
Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadeleyi sürdürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Verilen talimatlar kapsamında şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Güncel yapılanma içinde yer aldıkları belirlendi
Etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, terör örgütünün güncel yapılanması içinde yer aldığı anlaşılan şüpheliler tespit edildi.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Şüphelilerin; 18’i finansman sağlayan, 8’i sağlanan finansmanı dağıtan, 1’i katalog evlilik sorumlusu, 1’i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1’i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen toplam 29 şüpheli oldukları belirlendi.
Bu kapsamda şüpheliler hakkında 10 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı çıktı.
İşlemler devam ediyor
İHA'nın aktarımına göre; Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.