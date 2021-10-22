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    Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı

    FETÖ'nün 'dışişleri teşkilatı' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 15 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 08:45
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    Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli tespit edildi.

    Savcılık şüheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

    15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Karar üzerine harekete geçen Ankara polisi, 15 ilde operasyon başlattı.

    Şüphelilerin yakalanmaları iiçin çalışmalar sürüyor.

    Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı #1

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