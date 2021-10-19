Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 ilde 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem imam olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, gözaltı kararı verildi.

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