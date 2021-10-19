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    Ankara merkezli FETÖ soruşturmaları: 123 gözaltı kararı

    Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 19.10.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 09:03
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    Ankara merkezli FETÖ soruşturmaları: 123 gözaltı kararı

    Ankara merkezli FETÖ operasyonları...

    İlk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

    18 İLDE 50 ASKERİ ÖĞRENCİYE GÖZALTI KARARI

    Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

    16 İLDE MAHREM İMAM OPERASYONU

    İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

    Ankara merkezli FETÖ soruşturmaları: 123 gözaltı kararı #1

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