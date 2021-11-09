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    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

    2013 yılı komiser yardımcılığı geçiş sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:11
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    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

    Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    25 İLDE OPERASYON

    Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı #1

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