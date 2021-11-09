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- Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
2013 yılı komiser yardımcılığı geçiş sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 09.11.2021 - 08:41
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
25 İLDE OPERASYON
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.