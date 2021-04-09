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    Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 09.04.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 11:51
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    Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    33 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyon kapsamında 53 şüpheliden 45'i yakalanarak, gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı #1

    Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı #2

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