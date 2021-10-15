Jandarma Genel Komutanlığı'nda ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen, toplam 98 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar yapıldı.

7’Sİ GÖREVDE 53’Ü İHRAÇ EDİLMİŞ KAMU GÖREVLİSİ

Çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen, 7’si görevde, 53’ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara merkezli 45 ilde 98 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı ViDEO

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen, 7’si görevde, 53’ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, 15.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."