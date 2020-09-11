Dolar
7.4581
0.1261%
Euro
8.8279
0.2555%
Altın
1942.92
-0.1685%
Borsa
1099.06
0%
G. Altın
466.142
-0.0049%
Bitcoin
76521.65
-1.4118%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C
    Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’nin avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 08:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı.

    7 İLDE 60 GÖZALTI KARARI

    Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı #1

    ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE KATILIM

    Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi.

    Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir