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- Ankara merkezli 8 ilde 12 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Ankara merkezli 8 ilde 12 şüpheliye FETÖ gözaltısı
- 19.07.2022 - 08:54
- Güncelleme : 19.07.2022 - 08:56
FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülüyor...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.
Sınav sorularına erişildiği tespit edildi
Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” hakkında 12 şüpheli dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldı tespit edildi.
12 şüpheliye gözaltı kararı
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu anlaşılan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İHA'nın aktarımına göre; Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.