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    Ankara merkezli 8 ilde 12 şüpheliye FETÖ gözaltısı

    FETÖ'ye yönelik 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" sorularına erişildiği ve örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
    • 19.07.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 08:56
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    Ankara merkezli 8 ilde 12 şüpheliye FETÖ gözaltısı

    FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülüyor...

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

    Sınav sorularına erişildiği tespit edildi

    Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda “2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı” hakkında 12 şüpheli dikkat çekti.

    Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldı tespit edildi.

    12 şüpheliye gözaltı kararı

    Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu anlaşılan 12 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    Ankara merkezli 8 ilde 12 şüpheliye FETÖ gözaltısı #1


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