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    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

    Başsavcılık, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 09:01
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    Türkiye, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi.

    34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınması istendi.

    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu #1

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