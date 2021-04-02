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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Başsavcılık, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
- İHA
- 02.04.2021 - 08:44
- Güncelleme : 02.04.2021 - 09:01
Türkiye, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi.
34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınması istendi.