Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Başsavcılık, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Türkiye, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi.

34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınması istendi.