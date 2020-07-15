Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturmasında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.