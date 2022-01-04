Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem sorumlu' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye karşı etkin mücadelesi devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonuç verdi.

99 GÖZALTI KARARI

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem sorumlu' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

55 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 55'i yakalandı.