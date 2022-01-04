Euro
15.0739
1.84%
Dolar
13.3492
2.15%
Altın
774.6890
2.07%
Borsa
1,926.66
0.00%
Bitcoin
621.562
-3.03%
BTXN Coin
33.32
-4.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

    FETÖ operasyonunda 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem sorumlu' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

    Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye karşı etkin mücadelesi devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonuç verdi.

    99 GÖZALTI KARARI

    Örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem sorumlu' şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    55 KİŞİ YAKALANDI

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 55'i yakalandı.

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı #1


    Görüş Bildir