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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 21 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 6 ilde 21 şüpheli gözaltına aldındı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:23
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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 21 gözaltı

    Güvenlik Bilimleri Fakültesi/ Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada, FETÖ/PYD tarafından okul dönemine ve ilişkilerinin kesildikten sonraki döneme ait yapıldığı belirlenen, fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları kapsamında 3'ü avukat toplam 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

    3'Ü AVUKAT 21 ŞÜPHELİYE GÖZLATI KARARI

    Başsavcılıktan yağılan açıklamayada ise  " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 04.04.20015 tarih ve 6638 sayılı kanun ile kapatılan Polis Akadaemizi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamındaİ; Haklarında FETÖ/PYD tarafından okul dönemine ve ilişkilerinin kesilmesiyle sonraki sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 3'ü avutak toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde 08.02.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

    YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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