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    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı

    FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde başlatılan operasyonda, 53 gözaltı kararı alındı.
    • 24.05.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 08:45
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    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı

    Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

    53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, ByLock gibi çeşitli deliller elde edilen 21’i görevde, 1’i istifa, 31’i ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ayrıca, Ankara merkezli 16 ilde, 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması kararlaştırıldı.

    Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    TSK mahrem yapılanmasına operasyon

    Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alıp içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin, iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı #1


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