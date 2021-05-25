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    Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

    4 ilde gerçekleşen PKK/KCK operasyonunda, Kandil'de eğitim aldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:46
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    Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK’nın sözde halk sağlığı komitesi yapılanması deşifre edildi.

    4 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

    KANDİL'DE EĞİTİM ALDILAR

    Şüphelilerden bazılarının "kadro" olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında yaklaşık 45 gün Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş'ın da aralarında olduğu örgüt yöneticilerinden eğitim aldıkları belirlendi. Aldıkları silahlı genel eğitim sonrasında ise sözde görevlendirmelerinin PKK/KCK tarafından sosyal veya kadın alanlarına yapıldığı tespit edildi.

    Yine bir şüphelinin 2014'te meydana gelen 6-8 Ekim olayları ve 2015 yılında meydana gelen çukur olayları sürecinde örgüt üyelerinin tedavilerini yaptıkları öğrenildi.

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