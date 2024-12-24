Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti

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AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili bir istifa gelişmesi yaşandı.

Daha önce hakkında AK Parti'ye geri döneceği iddiasında bulunulan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

NEDİM YAMALI, GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Nedim Yamalı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.

Nedim Yamalı'nın istifasının ardından 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

'AK PARTİ'YE GEÇERSEK DAVUTOĞLU'YLA HEP BİRLİKTE GEÇERİZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Yamalı, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Yamalı, AK Parti'ye döneceği iddiasıyla ilgili, "Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’yla hep birlikte geçeriz.” demişti.

DAVUTOĞLU: AK PARTİ'DEN HİÇ KOPMADIM

Yamalı'nın bu sözleri sonrası ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir çıkış gelmişti.

Davutoğlu, "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da." açıklamalarında bulunmuştu.

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım." demişti.

NEDİM YAMALI KİMDİR?

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu.

2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucularından olup, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.