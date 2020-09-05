Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geçiş ücreti belli oldu

1’inci ve 3’üncü kesimler için fiyatlar 25,50 TL ile 48 TL olarak belirlendi. Onaylandığı taktirde 2‘nci kesimden geçen bir binek araç 115 ,50 TL ödeyecek.

Akıllı otoyol olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1’inci ve 3’üncü kesimlerinin açılışı dün yapıldı.

Açılışı yapılan otoyolun geçiş ücretleri de belli oldu.

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun birinci kesimini kullanan bir binek araç, Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara Şerefli Koçhisar Acıkuyu Gişesi’nden çıktığında 48 TL ödeyecek.

EN FAZLA 115,50 LİRA

Otoyolun 3’üncü kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç, Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.

Otoyolun 2’nci kesimi ise henüz açılmadı. Eğer onaylanırsa Ankara Alın gişesinden giriş yapıp Niğde Alın gişesi çıkış yapanlar 1’inci sınıf binek araç için 115 ,50 TL ödeyecek.

TÜRKİYE’NİN EN AKILLI YOLU

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.