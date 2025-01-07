Ankara'da sit alanına dikilen reklam panosuna kaldırma kararı

DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşa etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı'na yazı gönderdi.

İŞLEMLERİN NİTELİĞİ SORULDU

Yazıda, yapılan işlemlerin niteliğinin ne olduğu, söz konusu yapı elemanı montesi ile gerçekleşen faaliyetlerin niteliği ve nasıl bir ihtiyaca yönelik projelendirildiği, söz konusu yapı elamanının montajı ile ilgili projenin ilgili kurumlara sunulup sunulmadığı sorgulandı.

KORUMA ALANI İÇİNE YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

ABB'den yapılan açıklamada ise "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir." denildi. Kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuya ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu panonun kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne ilettiği resmi yazıda da söz konusu yapı elamanının izinsiz yerleştirildiğini belirtilerek, Koruma Kurulu'nun 26 Aralık 2024 tarihinde Güvenpark'ta yapılan izinsiz uygulamalar ile ilgili suç duyurusunda bulunulması ve izinsiz uygulamanın 15 gün içerisinde kaldırılması kararı aldığı bildirildi.

MİMARLAR ODASINDAN AÇIKLAMA

Resmi yazı üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açıklama yapılarak, "Anı mekanı ve anıt heykelin de bulunduğu korunma alanı sınırında yapılan gelişigüzel müdahaleler tarafımızca endişeyle izlenmektedir. Mimari ve estetik kaygılardan azade bazı müdahaleler parkın hafıza mekanı olarak yaşayan kimliğine zarar vermektedir. Sürecin takipçisiyiz, kurul kararına rağmen devasa elektronik reklam panosu hala kaldırılmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koruma Kurulu kararını acilen uygulamalı ve Güvenpark 1'inci derece doğal sit alanına monte edilen devasa reklam panosunu kaldırmalıdır." denildi.