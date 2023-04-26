Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bugün açıldı Ankara ve Sivas arasında seyahat süresini 2 saate düşürecek YHT hattının bugün hizmete girmesiyle Türkiye gurur dolu bir günü yaşarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Hızlı tren hizmet değil." ifadeleri akıllara geldi.

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Türkiye, heyecanın yüksek olduğu tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Adaylar halk buluşmalarını sürdürürken, AK Parti cephesinde ise bir yandan seçim programları devam ediyor bir yandan da dev eserlerin açılış törenleri düzenleniyor.

Her alanda hayata geçirilen projeler, adeta göğüs kabartıyor.

Bunlardan biri de bugün hizmete sunuldu.

Vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen ve ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı trenler, talep doğrultusunda yeni hatlarıyla büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ankara-Sivas YHT Hattı hizmette

Ulaşım ağına sınıf atlatan projelerin başında yer alan YHT hatlarına bir tane daha kazandırıldı.

Hem ekonomik hem konfor ve zaman konusunda büyük bir imkan sağlayan hızlı trenlerle bugün 13 ile ulaşım sağlanıyor.

Son olarak bugün, bağlantı noktalarını artırmak amacıyla yapımına başlanılan Ankara- Sivas YHT Hattı devreye alındı.

Böylelikle, Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak hayata geçirilen yeni hat ile birlikte 12 saat süren demir yolu seyahat süresi 2 saate düşürülmüş oldu.

Hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı bulacak.

"Mayıs sonuna kadar ücretsiz"

Rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir müjdeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

8 istasyonu bulunuyor

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Son 20 yılda demir yollarına 370 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapılırken, ulaştırma yatırımları içerisinde demir yollarına ayrılan pay ise yüzde 60'ın üzerine çıktı.

"Hızlı tren hizmet değil"

Bu kapsamda Türkiye bugün bir projenin daha hayata geçirilmesinin gururunu yaşarken, akıllara 6'lı masanın ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları geldi.

Karamollaoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin.

İşte hizmete giren Ankara-Sivas hızlı tren hattından kareler...