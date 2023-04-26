Ankara-Sivas yüksek hızlı treni hareket etti Ankara-Sivas yüksek hızlı treni, ilk seferini yapmak üzere bugün başkentten yola çıktı.

DHA Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate düşürecek Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışı bugün yapıldı. 8 istasyon bulunan hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunuldu. Fuat Oktay ve çok sayıda siyasi katıldı Bugün ilk seferini gerçekleştiren trende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve basın mensupları yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trenle Kırıkkale, Yozgat ve ardından Sivas'a giderek vatandaşlarla bir araya gelecek. "Hızlı trenle yola çıktık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.