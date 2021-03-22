Ankara Sözleşmesi nedir, neleri içeriyor? Ankara Sözleşmesi ne zaman uygulanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." dedi. Peki Ankara Sözleşmesi nedir, maddeleri neler?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, katıldığı programda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." dedi.

Vatandaşlar, Ankara Sözleşmesine dair detayları ve maddelerini merak ediyor.

Peki, Ankara Sözleşmesi nedir? Ankara Sözleşmesi maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Sözleşmesi ne zaman uygulanacak? İşte detaylar..

ANKARA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Ankara Sözleşmesini hazırladıklarını açıkladı:

"İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanırken, Kadına karşı şiddetle mücadele için imzalanmış bir sözleşme... Son yıllarda sözleşme üzerinden farklı lobilerin yapıldığını gördük. Muhalefetin sahiplendiği bir sözleşme değildi. Ancak bu sene temmuz ayından itibaren, tamamen muhalefet etmek amacıyla kampanya yürüttüler.

CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışma kutuplaşma bizi, 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz."





ANKARA SÖZLEŞMESİ NELERİ İÇERİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "İstanbul Sözleşmesi, sanki kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda tek bir dayanakmış gibi oluşturulan algı yanlış. Türkiye, hukuk dinamiğiyle mağdur olan kadını da erkeği de koruyacak bir hukuk anlayışına sahiptir.

Kadına ve insana şiddet konusunda asla taviz vermeden çok daha güçlü ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu anda sözleşmeden çıktık ancak evrensel insani değerlere uygun, toplumsal dokumuzu, manevi, ahlaki değerlerimizi gözeten, herkesin hukukunun garanti altına alınacağı yeni düzenlemeler yapacağız.

Türkiye, bütün manevi değerlerini bir sözleşmeyle koruyacak ya da yine bir sözleşmeyle de bozacak ülke değildir. Sözleşmeyi feshetmemizi, 'toplumsal bir çözülme yaşayacağız' şeklinde yorumlayan bazı kesimler var. Bunu da şiddetle reddediyoruz." diye konuştu.

Kaya, "Toplumun farklı kesimlerinden gelen eleştirileri ve uyarıları hiç kimse hiçe sayamaz. Muhalif kesimlerin eleştiri ve uyarılarını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Yapacağımız yeni hukuki düzenlemelerde toplumsal mutabakatın oluşumuna özen göstereceğiz. Bu konuda da Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık.

Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız.

Şiddetin normalleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye kısacası şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceğiz, bu konuda çok önemli adımları attık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.