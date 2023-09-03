AA

Ankara bugün sel felaketi ile karşılaştı...

Sabah saatlerinde başlayan öğleden sonra şiddetini artırdı.

Ardından kentte kısa sürede olumsuzluklar yaşanmaya başladı.

Kazalar yaşandı

Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bu nedenle trafik aksadı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meydanlarda biriken sular nedeniyle bazı yollarda kazalar da meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Vatandaşlar harekete geçti

Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı.

Her yağış sonrası benzer görüntülerin ortaya çıktığı kentte, vatandaşlar bu kez önlemleri alarak selin oluşmasını engelledi.

Ankara su altında! Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
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