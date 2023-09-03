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Ankara su altında! Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi Abone Olun

Ankara su altında! Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi Başkentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından kentte olumsuzluklar art arda yaşanmaya başladı. Caddeler göle döndü, kazalar yaşandı, esnaf ve vatandaşlar önlemler aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Ankara bugün sel felaketi ile karşılaştı... Sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini artırdı. Ardından kentte kısa sürede olumsuzluklar yaşanmaya başladı. Kazalar yaşandı Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bu nedenle trafik aksadı, sürücüler zor anlar yaşadı. Meydanlarda biriken sular nedeniyle bazı yollarda kazalar da meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Vatandaşlar harekete geçti Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı. Her yağış sonrası benzer görüntülerin ortaya çıktığı kentte, vatandaşlar bu kez önlemleri alarak selin oluşmasını engelledi.

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