Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: İstihdam edilecek çalışan bulmakta zorlanıyoruz Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde nitelikli işgücü sorunu yaşandığını belirtti. Baran, "Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü" dedi.

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Bir yanda iş arayanlar diğer yanda çalıştıracak eleman bulamayanlar...

Başta üretim ve imalat sektörü olmak üzere hemen hemen her alanda nitelikli eleman açığı artıyor.

Hal böyle olunca Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü"

Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde nitelikli işgücü sorunu yaşandığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran, “İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek çalışanı bulmakta çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü” dedi.

"İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam sorunu oluyor"

Yapay zekanın insan gücünü ortadan kaldıracağı iddiasına da değinen Baran, "Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz işgücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam sorunu oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişileri bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

'Kamunun uyguladığı ücret politikasıyla da alakalı'

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baran son olarak reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu belirtti.

Baran, pandemiyle sarsılan ekonomik dengelerin yerine oturamadığını, dijitalleşmeyle birlikte rekabet alanının genişlediğini ve tüm bunların reel sektörün düşük karlılık oranlarıyla çalışmasına yol açtığını ifade etti.