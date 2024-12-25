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Haber Merkezi

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret, dün akşam saatlerinde açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret miktarının 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

'YENİ ASGARİ ÜCRET HEM ÇALIŞANLAR HEM DE İŞVERENLER İÇİN DENGEDE BİR RAKAM'

Asgari ücret açıklaması sonrası birçok kesimden farklı değerlendirmeler yapıldı.

Bunlardan biri de Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran oldu.

Baran, yeni asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ATO Başkanı Baran, yeni asgari ücret miktarının hem çalışanlar hem de işverenler için dengede bir rakam olduğunu söyledi.

'İŞVERENLER İÇİN YATIRIM VE ÜRETİMİN ÖNÜNDE ENGEL'

Yüksek enflasyonun işveren açısından yatırım ve üretimin önüne geçtiğini de belirten Baran, konuyla ilgili şunları söyledi: