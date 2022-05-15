Ankara Üniversitesi tepki çeken 'İnek Bayramı' günü için inceleme başlattı

Sosyal Bilimler Fakültesi'nde “Kutsal İnek Bayramı” adı altında düzenlenen etkinlikten kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken görüntüler için üniversite yönetimi inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 13 Mayıs'ta geleneksel olduğu belirtilen ve “Kutsal İnek Bayramı” olduğu ifade edilen etkinlik büyük tepkiye neden oldu.

Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte cübbe ve sarıkla kürsüye gelen bir öğrenci İslami değerlerle dalga geçer bir üslupla bir tipleme canlandırmaya ve 'İnek Duası' okumaya başladı.

'İnek duası'na tepki çığ gibi büyüdü

“Ben bir imamım.” diye bağırmaya başlayan ve salonda kahkaha ve alkışlarla karşılanan tiplemeyi yapan öğrencilere salonda bulunan öğrencilerden bazıları tepki gösterdi.

Bütük bir uğultu ve itişme yaşanan o anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada da yayılması ile tepki çığ gibi büyüdü.

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İnceleme başlatıldı

Görüntülerin ardından okul yönetimi harekete geçti.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, bir öğrencinin imam kılığında yaptığı İnek Duası’yla ilgili hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Perşembe günü (12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.