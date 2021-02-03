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- Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı
Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı
Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren grupların taşıdığı pankartlar dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 16:43
- Güncelleme : 03.02.2021 - 16:54
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler, sokakları karıştırmanın planlarını yapıyor.
İkinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler sonunda niyetlerini açık etti.
EYLEM ÇAĞRISI
Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup, taşıdıkları pankarta "Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" yazdı.
LGBT bayraklarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.