Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü Necdet Ünüvar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı Ankara Üniversitesi'ne Rektör olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversitenin rektörü değişti.

Yeni atama kararına göre Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar oldu.

Peki Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? İşte Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın hayatı...

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960'ta Adana Ceyhan'da doğdu. Necdet Ünüvar'ın babasının adı Halil, annesinin adı Müzeyyen'dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Necdet Ünüvar, İç Hastalıkları ile Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisaslarını Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Doçent ve Profesör oldu.

Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Necdet Ünüvar, 23. 24. 25. ve 26. Dönemlerde AK Parti'nin Adana Milletvekili seçildi.

7 Araştırma Komisyonunda başkanlık ve üyelik yaptı. 2 İhtisas Komisyonunda görev alarak 23. ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanlığı yaptı.

Necdet Ünüvar, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği üyesi, İVEK Vakfı, Adana Sağlık Turizm Derneği ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneklerinin Kurucu üyesidir.

Ünüvar'ın "Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Tedavi", "Her Dem Erdem" ve "Dijital Siyaset" adlı 3 kitabı vardır.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Necdet Ünüvar, İngilizce bilmektedir.