Ankara Valiliği açıkladı! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlık alanlarda yangın endişesi başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yangınlarla büyük bir sınav veren Türkiye, tedbirlerini artırdı.

Yapılan piknikler ise bu süreçte yangına sebep olan ilk olayların arasında yer alıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve bunalanlar, tatil zamanlarını ormanlık alanlarda geçiriyor.

Ancak bazı dikkatsiz vatandaşlar, orman yangınlarına adeta davetiye çıkarıyor.

Orman yangınları nedeniyle canı yanmış olan ülkemiz, bunun önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor.

Girişler 30 eylüle kadar yasaklandı

Bununla ilgili ilk tedbir açıklaması ise Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik, ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

"Kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir"

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ormanlık alanlar ile mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alınmıştır.



Bu kapsamda millî servetimiz olan ormanlarımızı korumak için yangın çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır:



1. İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan millî park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.



2. Ankara il sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.



3. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.



4. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve millî parklarda 30/09/2023 tarihine kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.



5. Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.



6. Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde; anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

"Tesisler ve sanayi kuruluşları bütün tedbirleri eksiksiz alacak"

7. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.



8. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.



9. Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaktır. Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır.



10. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaktır. Drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacaktır. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. Muhtemel orman yangınından etkilenebilecek, özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenecek; riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacaktır. Mahalle muhtarlıklarımız, ormanların yangınlara karşı muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacaktır.



11. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle, tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak her türlü araç gereçle, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.



Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Bir yasak da İstanbul'dan

İstanbul Valiliği de geçtiğimiz günlerde bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı aldı.