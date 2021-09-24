Ankara Valiliği: Din Kültürü öğretmeni görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, alevi öğrencilere yönelik kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle hakkında inceleme başlatılan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere yönelttiği sorularla konuşuluyor.

ÖĞRETMEN, ALEVİ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Öğretmenin, sınıftaki alevi öğrencileri "Alevi olanlar parmak kaldırsın. Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz." sözleriyle hedef aldığı iddia edilmiş, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.