Ankara Valiliği duyurdu! 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ankara Valiliği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı nedeniyle düzenlenecek kutlama etkinlikleri için bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Peki 29 Ekim'de Ankara hangi yollar kapalı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamaları, tüm yurta coşku ile gerçekleşecek.

Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde program yapılacağını ve bu nedenle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, hangi yolların kapatılacağı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, 29 Ekim'de Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı olan yollar listesi...

29 EKİM'DE ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak programlar sonrasında, TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek.

Programlar kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulus'a gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Cuma saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası), Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) buralara açılan tüm cadde ve sokaklar programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.