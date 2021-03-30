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- Ankara Valiliği: Eğitim ve öğretimde mevcut uygulamalar sürecek
Ankara Valiliği: Eğitim ve öğretimde mevcut uygulamalar sürecek
Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.
- AA
- 30.03.2021 - 17:49
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:56
Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.
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