Ankara Valiliği, ekmek zammında devreye girdi

Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde yapılan zamma ihtiyaç bulunmadığını tespit ettiklerini ve Ankara Fırıncılar Odası temsilcilerini toplantıya çağırdıklarını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında, Başkentte yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerine katıldı.

Şahin, denetimler esnasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Ankarada gündemin ilk maddelerinden biri ise ekmeğe yapılan zam.

"ANLAŞAMAZSAK YARGIYA GİDECEĞİZ"

Şahin, ekmeğe yapılan zamma ilişkin, fırıncıların fiyatlandırmasını doğru bulmadıklarını ve toplantıya çağırdıklarını, anlaşma sağlanamazsa yargı yoluna gideceklerini söyledi.

Şahin, "Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın iki toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz Valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz." dedi.

"ZAM İHTİYACI GÖRÜLMÜYOR"

Ankara Fırıncılar Odasının, "zammın maliyetleri karşılamadığı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Vasip Şahin, "Toplantılarda tartışacağız. İlk tespitlerimize göre şu anda bu zamma ihtiyaç görülmüyor. Oturup tabii onların da bu konudaki savunmalarını, gerekçelerini dinleyeceğiz. Ona göre bir karara varacağız." diye konuştu.

YÜZDE 16 ZAM

Ankara Fırıncılar Odası, maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle yüze 16 zam yaparak 200 gram ekmek fiyatını 1.50'den 1.75'e çıkarmıştı.