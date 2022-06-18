Ankara Valiliği, kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Gök gürültülü sağanak yaşışların Ankara'yı etkileyeceğini duyuran Valilik, yarın öğle saatlerini işaret etti.

Geçtiğimiz hafta kuvvetli yağışla birlikte yağmur sularına teslim olan Ankara'da sokaklar göle dönmüştü.

Ankaralıların günlük hayatını olumsuz etkileyen yağışların ardından geriye suların sürüklediği çöpler kalmıştı.

Ankara Valiliği, benzer bir yağışın meydana geleceğine dair bilgilendirme yaptı.

Yarın öğleden sonra yağmur geliyor

Twitter'dan yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinin ardından kenti gök gürültülü sağanak yağışların teslim alacağı belirtildi.

"Tedbirli olunmalı"

Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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